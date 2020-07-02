МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Информация о возможном введении Саудовской Аравии скидок на свою нефть из-за невыполнения условий соглашения ОПЕК+ Анголой и Нигерией, скорее всего, это попытка стимулировать эти страны к выполнению их обязательств, а не объявление новой "ценовой войны" на глобальном рынке, заявил РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Накануне агентство Dow Jones со ссылкой на источники заявило, что министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Сальман пригрозил разжечь новую ценовую войну, если Ангола и Нигерия не компенсируют свою неспособность соблюдать обязательства сократить добычу нефти. По словам источников, он дал понять, что королевство будет продавать свою нефть со скидкой для того, чтобы подорвать рыночные позиции этих стран.

"В апреле все увидели, к чему может привести "ценовая война", в ближайшее время никто в здравом рассудке ее не начнёт, скорее, это попытка сподвигнуть страны к выполнению соглашения, чем реальная угроза", — отметил Маринченко.

"Саудовская Аравия поменяла тактику — если раньше королевство было готово перевыполнять свою квоту и компенсировать недостаточное выполнение соглашения со стороны других стран, то теперь Эр-Рияд пытается распределить бремя по сокращению добычи более равномерно и исключить "проблему безбилетника" среди членов ОПЕК+", — пояснил он.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с двухмесячного сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, 6 июня оно было продлено на июль. Далее снижение уменьшится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года.

Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии — 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае и июне, обязались компенсировать это в течение квартала. Среди них назывались Ирак, Казахстан, Нигерия, Ангола и Габон.