МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Текущий кризис на рынке нефти, вызванный COVID-19, показал стабильное функционирование налоговой системы в нефтяной отрасли России, но одновременно выявил сложности работы малых производителей, в связи с чем стоит предусмотреть механизмы налоговой рассрочки для таких компаний, считает директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго РФ Александр Гладков.

"Хотел бы сделать замечание, что те в общем-то жесткие условия, в которых нефтяная отрасль работала в последние три месяца, показали, что, с одной стороны, налоговая система достаточно стабильна, а с другой, хотелось бы сделать реверанс в сторону малых компаний", — сказал Гладков в ходе онлайн-конференции "Анализ эффективности налоговой системы в ТЭК: новые экономические реалии, качество и количество запасов УВС".

Он пояснил, что для малых производителей в условиях коронакризиса зачастую складываются такие условия, при который из-за курсовых разниц или быстрых изменений цен на нефть такие компании не могут вовремя платить свои налоги.

"В этой связи можно было бы предусмотреть специальные механизмы, которые позволили бы переносить эту налоговую нагрузку на более поздние периоды, когда рынок нефти стабилизируется", — заключил директор департамента.