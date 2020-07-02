МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Акционеры "Славнефти" решили не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, сообщила компания.

"Распределить чистую прибыль общества, сформированную по итогам 2019 года, в размере 4 722 400 608,00 рублей, на погашение обязательств по кредитам и займам (за исключением процентов)… Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам 2019 года", — говорится в сообщении.

Кроме того, акционеры "Славнефти" избрали совет директоров в составе 10 человек, в который вошли: вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике "Роснефти" Касимиро Дидье, заместитель генерального директора "Газпром нефти" по организационным вопросам Кирилл Кравченко, вице-президент – руководитель службы безопасности "Роснефти" Урал Латыпов, директор департамента сводного планирования и отчетности "Роснефти" Ростислав Латыш, начальник департамента по организационному развитию и работе с совместными предприятиями "Газпром нефти" Сергей Папенко.

Также в совет директоров вошли советник по операционному планированию в ранге вице-президента "Роснефти" Артем Пригода, первый вице-президент по развитию нефтегазового и шельфового бизнеса "Роснефти" Рунье Зелько, заместитель генерального директора "Газпром нефти" по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер, заместитель генерального директора "Газпром нефти" по разведке и добыче Вадим Яковлев и заместитель генерального директора "Газпром нефти" по экономике и финансам Алексей Янкевич.

"Славнефть" — СП "Роснефти" и "Газпром нефти". Чистая прибыль компании по РСБУ в 2019 году выросла на 27%, до 4,722 миллиарда рублей.