МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) наращивают объемы производства на фоне восстановления спроса на внутреннем рынке. Китай воспользовался падением цен и значительно увеличил закупки нефти благодаря созданию необходимых мощностей для хранения. В июне импорт нефти в страну превысил рекордный показатель мая. Закупки китайских компаний стали основной причиной повышения нефтяных цен. Российский сорт Urals значительно подорожал на европейском рынке.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО СПРОСА

Введение жестких мер — карантина и режима самоизоляции — с целью предотвращения распространения инфекции коронавируса стало причиной обвального падения спроса на нефть в Китае. Введенные китайскими властями меры оказались своевременными и эффективными, поэтому победить инфекцию удалось в кратчайшие сроки. После отмены карантина началось быстрое восстановление спроса на нефть.

По официальным данным, в феврале спрос на нефть со стороны китайских НПЗ упал на 25%, или на 3,3 млн барр./сут. по сравнению с месяцем ранее, составив около 10 млн барр./сут. Но уже в марте он вырос до 11,78 млн барр./сут., а в апреле – до 13,1 млн барр./сут. В мае нефтепереработка составила 13,63 млн барр./сут. – на 8,2% больше по сравнению с тем же месяцем годом ранее, и Китай стал нетто-импортером нефтепродуктов впервые с начала 2014 года. Рекордный уровень нефтепереработки в Китае был достигнут в декабре 2019 года и составил 13,78 млн барр./сут.

В январе-мае китайские НПЗ переработали 261,39 млн тонн (12,55 млн барр./сут.) – всего на 1% меньше, чем за тот же период прошлого года.

В июне китайские НПЗ продолжили наращивать объемы переработки, чтобы удовлетворить отложенный спрос на нефтепродукты внутри страны. Ожидается, что в июне нефтепереработка достигнет рекордного объема – около 14 млн барр./сут. По оценке агентства S&P Global Platts, загрузка НПЗ, контролируемых государственными компаниями – Sinopec, CNPC, CNOOC и Sinochem, – в июне составила 80%, всего на 3 п.п. меньше по сравнению с декабрем 2019 года, когда объем переработки был рекордным. Однако в первой половине 2020 года в эксплуатацию были введены новые нефтеперерабатывающие мощности. Государственные компании контролируют 65% всех нефтеперерабатывающих мощностей страны.

Кроме того, с начала мая независимые НПЗ значительно увеличили объемы производства, прежде всего те, которые расположены в провинции Шандун, их загрузка находится на максимальном уровне — свыше 75%.

ИМПОРТ НЕФТИ В КИТАЙ: ОЧЕРЕДНОЙ РЕКОРД

Несмотря на падение внутреннего спроса из-за коронавируса Китай воспользовался падением цен на мировом рынке и значительно увеличил закупки нефти за рубежом.

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, в январе-мае этого года поставки нефти в страну в среднем составили 10,39 млн барр./сут. – на 5,2% больше по сравнению с тем же периодом 2019 года. В мае импорт нефти достиг рекордного уровня – 11,34 млн барр./сут. По неофициальным предварительным данным, в июне рекордный показатель был обновлен.

По оценке компании Kpler, отслеживающей движение нефтеналивных судов, в июне поставки нефти в Китай морским путем превысили 14 млн барр./сут. Кроме того, нефть в страну поступает также по трубопроводам из России, Казахстана и Мьянмы, совокупная мощность которых составляет 1,2 млн барр./сут. Трубопроводные поставки российской нефти осуществляются в соответствии с долгосрочными контрактами.

Ряд экспертов считают, что из-за инфраструктурных ограничений, не все танкеры с нефтью, прибывшие в китайские порты в июне, были разгружены в том же месяце. Даже развитая современная инфраструктура китайских портов не может справиться с наплывом такого количества нефти. Однако очевидно, что импорт нефти в Китай в июне значительно превысил рекордный показатель мая.

НЕФТЕХРАНИЛИЩ ХВАТИТ ВСЕМ

В первом полугодии предложение нефти – импорт и собственная добыча, которая составляет около 3,9 млн барр./сут. – значительно превышает объем, который способны переработать китайские НПЗ. Но в Китае не возник кризис избыточного предложения, поскольку в стране были созданы необходимые для хранения нефти мощности.

По подсчетам консалтинговой компании IHS Markit, в первом полугодии 2020 год мощности нефтехранилищ в Китае увеличились на 440 млн барр. Это самое большое увеличение в истории мировой нефтяной отрасли за столь короткий срок.

США во второй половине 2014 года и в первой половине 2016 года смогли нарастить мощности нефтехранилищ всего на 111 млн барр. – в четыре раза меньше, чем в Китае за шесть месяцев этого года.

"В мире такого еще не видели, чтобы количество нефти в хранилищах росло такими темпами. Из-за падения спроса по всему миру хранилища заполнялись быстрыми темпами. Но даже с учетом использования плавучих хранилищ рост не был таким стремительным как в Китае", — считает Джим Буркхард, глава отдела нефтяных рынков и вице-президент IHS Markit.

Больше всего запасы в китайских хранилищах росли в феврале – в среднем на 4,8 млн барр./сут. – когда спрос на нефть находился на самом низком уровне. Быстрое строительство нефтехранилищ позволило Китаю увеличить закупки нефти за рубежом во время обвала цен на энергоносители на мировом рынке.

"Китай покупал нефть и пополнял запасы в хранилищах, когда спрос на рынке был крайне низким. Это стало одной из причин повышения цен на нефть, которое наблюдается с конца апреля", – уверен Сиаонан Фен, аналитик IHS Markit. Господин Фен, как и многие другие западные эксперты, заблуждается. Покупка нефти Китаем – основная причина подорожания нефти.

По оценкам агентства Kpler, совокупные мощности нефтехранилищ в Китае в середине июня достигли 843 млн барр. – самый большой показатель с января 2017 года, когда Kpler начал предоставлять такие данные. При этом, свободные мощности – в стратегических и коммерческих хранилищах, включая емкости, принадлежащие INE (Шанхайской международной энергетической бирже) и отдельным компаниям, оцениваются примерно в 330 млн барр. S&P Global Platts прогнозирует, что во второй половине года мощности нефтехранилищ будут увеличены еще на 75 млн барр. Официальная информация о нефтехранилищах в Китае отсутствует, поэтому данные западных агентств не являются точными и постоянно пересматриваются в большую сторону. Но даже эти данные позволяют сделать вывод, что в случае благоприятной конъюнктуры, Китай способен продолжать наращивать закупки нефти за рубежом.

РОССИЙСКАЯ НЕФТЬ НА КИТАЙСКОМ РЫНКЕ

Саудовская Аравия в мае увеличила экспорт нефти в Китай до рекордного объема – 9,16 млн тонн (2,16 млн барр./сут.) – значительно опередив Россию, которая поставила 7,71 млн тонн (1,82 млн барр./сут.). В январе-мае Саудовская Аравия и Россия поставили в Китай 36,28 млн тонн (1,74 млн барр./сут.) и 35,98 млн тонн (1,73 млн барр./сут.) соответственно.

Однако в июне Россия вернула себе первенство, поскольку Саудовская Аравия повысила цены на свою нефть для потребителей в Азии и сократила экспорт в Китай. По предварительным данным, в прошлом месяце поставки саудовской нефти снизились до 1,1 млн барр./сут., что на 45% меньше, чем в мае.

В июне Китай значительно увеличил импорт российской нефти за счет арбитражных поставок из Европы. Согласно графику отгрузок "Транснефти", в прошлом месяце отгрузки нефти сорта Urals в балтийских терминалах в Усть-Луге и Приморске составили 4,4 млн барр./сут. Четверть этого объема закуплено для поставок в Китай. Всего в мае отгрузки Urals из балтийских и черноморских портов для потребителей в Китае достигли рекордного уровня – 2,2 млн тонн, сообщила компания Refinitiv.

ЗАПАДНЫМ ТРЕЙДЕРАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО

Основным покупателем стала Unipec – торговая структура Sinopec, крупнейшей нефтеперерабатывающей компании Китая. При этом, если раньше арбитражные поставки из Европы в Юго-Восточную Азию осуществляли западные трейдеры, то в этом году их заменила торговая компания из Китая. Refinitiv сообщила, что в июне Unipec загрузила нефтью Urals в датском порту Скав три супертанкера типа VLCC дедвейтом 270 тысяч тонн для последующей поставки в Китай. Четвертый супертанкер – также для китайских потребителей – загрузила Shell.

Закупки российской нефти Китаем на европейском рынке привели к подорожанию Urals. По данным западных ценовых агентств, в конце мая-начале июня премия для партий Urals по отношению к Brent составила в среднем около $2/барр. Агентство Argus Media сообщило, что 25 июня на спотовом рынке Северо-Западной Европы премия для Urals достигла $2,35/барр., а в Средиземноморье – $2,4/барр. По утверждению Argus Media, такой размер премии является рекордным.

Крупнейшие китайские компании Sinopec, PetroChina, CNOOC, Sinochem намерены объединиться с целью проведения совместных закупок нефти российских и африканских сортов на спотовом рынке. Китайские компании, проводящие единую торговую политику и обладающие огромными финансовыми ресурсами, способны потеснить западных трейдеров даже на европейском рынке энергоносителей.

После пандемии коронавируса Китай значительно усилил свое влияние на мировом рынке нефти.