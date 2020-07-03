МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области утвердил мировое соглашение, по условиям которого банк ВТБ обязался выплатить "Роснефти" около 185 миллионов долларов, следует из опубликованного определения суда.

Суд в связи с утверждением мирового соглашения прекратил производство по иску "Роснефти", требовавшей взыскать с ВТБ около 185 миллионов долларов основного долга, возникшего из-за неоплаты аккредитивов, и более 7 миллионов долларов процентов за пользование чужими денежными средствами.

Спор связан с контрактом от 27 марта 2014 года на поставку истцом сырой нефти в адрес зарегистрированной на Кипре компании Swisspro Capital Ltd, связанной с Одесским нефтеперерабатывающим заводом на Украине. Кипрская компания была привлечена к делу третьим лицом.

Ранее суды трех инстанций в Московском округе взыскали со Swisspro около 185 миллионов долларов в пользу "Роснефти". Суды установили, что нефтяная компания поставила ответчику четыре танкера нефти, а оплату получила только за один. Покупатель должен был производить оплату через аккредитивы, открытые в ВТБ. Однако, обратившись в банк, "Роснефть", по словам ее представителя в суде, получила отказ в связи с тем, что покупателем не были выполнены обязательства по аккредитивам. Представитель Swisspro, однако, заявил, что компания исполнила обязательства открыть аккредитивы, и ответственность должна быть возложена на банк.

Арбитражный суд Москвы указал в решении, что он не оценивает обстоятельства исполнения обязательств банка по аккредитивам, так как эти обстоятельства не могут повлиять на результат рассмотрения спора по существу, но могут иметь преюдициальное значение для возможных будущих споров с участием банка.

По условиям мирового соглашения, утвержденного судом в Петербурге, ВТБ обязался с июля этого года по июнь 2021 года двенадцатью траншами по 15,4 миллиона долларов погасить свой долг перед "Роснефтью". При этом нефтяная компания отказалась от требования выплаты процентов.

По данным газеты "Коммерсант", компания Swisspro Capital Ltd была заемщиком по кредиту в размере 370 миллионов долларов, выданному в 2013 году ВТБ для покупки Одесского НПЗ у "Лукойла" структурами группы ВЕТЭК Сергея Курченко. Курченко — украинский бизнесмен, владелец ГК ВЕТЭК и "Газа Украины", ему принадлежат Брокбизнесбанк и Реалбанк. Ранее он был объявлен в розыск. Генпрокуратура обвинила Курченко в присвоении имущества госпредприятия "Укргаздобыча", а также в контрабанде и незаконной реализации нефтепродуктов.