МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Почти 50 тысяч литров топлива вылились в пролив Илоило между островами Панай и Гимарас на Филиппинах в результате взрыва на плавучей электростанции, сообщает издание Manila Bulletin.

Сообщается, что различные команды реагирования и волонтеры пытаются сдержать дальнейший разлив топлива на площади более 1299 квадратных метров. По данным издания, плавучая электростанция, принадлежащая компании AC Energy Corp, перевозила около 200 тысяч литров топлива.

Как сообщает издание Inquirer, в результате взрыва образовалась дыра в корпусе диаметром один метр. Власти пока расследуют причину взрыва.