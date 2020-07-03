МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Спикер Палаты представителей Ливии (избранного постоянного парламента на востоке страны) Акила Салех пообещал, что страна вернется к выполнению соглашения ОПЕК+ после формирования новой власти.

"Конечно. Несмотря на сложности в стране, как только будет сформирована новая власть, Ливия вернется к выполнению соглашения", — сказал Салех в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о возможности возврата к переговорам с ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи в скором времени.

Он также заявил, что не против, если счет для средств от продажи нефти будет открыт в России.

Ранее вице-председатель совета Верховного совета шейхов и старейшин племен Ливии ас-Сенуси аль-Халик заявил, что совет намерен открыть банковский счет для справедливого распределения прибыли от продажи нефти между всеми ливийцами, предпочтительный вариант – российский банк.

По словам Салеха основные требования ливийцев- справедливое распределение богатств среди всех жителей страны. Сейчас, по его словам, доходы от нефти правительство в Триполи использует на покупку оружия, оплату наемникам и милициям.

"Я считаю, что это законное и понятное требование. Сейчас есть тенденция открытия такого счета, мы не против если этот счет будет открыт в России или в другом месте. Нам важно, чтобы доходы от нефти справедливо разделялись между ливийцами, и при их помощи разрешались проблемы, которые есть в стране", — сказал Салех.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет.

Уже более года армия Хафтара пытается отбить столицу Ливии. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.

6 июня в Каире состоялась встреча президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси с Хафтаром и Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.