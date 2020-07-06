ВАШИНГТОН, 6 июл — ПРАЙМ. Федеральный суд в Вашингтоне постановил закрыть крупный нефтепровод Dakota Access по иску индейских племен, говорится в решении суда.

Нефтепровод должен приостановить деятельность в течение 30 дней, говорится в решении судьи Джеймса Босберга.

Нефтепровод стоимостью около 4 миллиардов долларов на протяжении ряда лет вызывал протесты племен, по территории которых проходил. Племя сиу доказывало, что он ставит под угрозу его водные ресурсы и проходит по культурно значимым землям.

Решение суда — это очередное поражение для энергетической отрасли и администрации Дональда Трампа, стремящейся облегчить строительство энергетической инфраструктуры. Накануне компании Dominion Energy с партнером Duke Energy отказались от проекта крупного газопровода АСP на фоне многочисленных исков и неопределенности с ценами и регулированием. Минэнерго обвинило в закрытии проекта "экологическое лобби".