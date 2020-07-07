МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Ангола согласилась полностью соблюдать соглашение по сокращению добычи нефти и компенсировать предыдущее перепроизводство, увеличив объемы сокращения в июле-сентябре, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в ОПЕК.

"Ангола взяла на себя обязательство улучшить соблюдение своей квоты и компенсировать перепроизводство в мае и июне, сократив еще больше с июля по сентябрь", — сообщили источники.

Ссылаясь на данные ОПЕК, Рейтер обращает внимание, что в мае добыча нефти в Анголе составила 1,28 миллиона баррелей в сутки, что на 100 тысяч баррелей в сутки больше, чем ожидалось.

Агентство Dow Jones на минувшей неделе со ссылкой на источники сообщило, что министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Сальман пригрозил новой ценовой войной, если Ангола и Нигерия не компенсируют недовыполнение обязательств по сокращению добычи нефти. При этом в понедельник источник в одной из стран альянса сообщил РИА Новости, что Саудовская Аравия заверила ряд членов ОПЕК+, что пока не намерена принимать радикальные шаги по сделке.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с двухмесячного сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, 6 июня оно было продлено на июль. Далее снижение уменьшится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии — 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае и июне, обязались компенсировать это в течение квартала. Среди них назывались Ирак, Казахстан, Нигерия, Ангола и Габон.