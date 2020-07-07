МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Возгорание на одной из установок Сызранского НПЗ "Роснефти" ликвидировано, пострадавших нет, угроза другим производственным объектам отсутствует, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сызранского НПЗ.

"На установке гидроочистки дизельного топлива ликвидировано возгорание, которое произошло вследствие разгерметизации теплообменного оборудования с незначительным выходом нефтепродукта. Площадь возгорания составила 40 м2. Пострадавших нет. Угроза другим производственным объектам отсутствует", — отметили в пресс-службе.

На предприятии создана комиссия для выяснения причин произошедшего, уточнили в пресс-службе.

Ранее во вторник в экстренных службах РИА Новости сообщили, что на установке по очистке дизельного топлива на Сызранском НПЗ в Самарской области произошёл пожар.

Проектная мощность НПЗ составляет 8,5 миллиона тонн нефти в год. Завод перерабатывает нефть из Западной Сибири, с оренбургских месторождений, а также из Самарской области. Выпускает широкую номенклатуру нефтепродуктов, включая высококачественное моторное топливо, битум. Сырье на предприятие поставляется по железной дороге и нефтепроводам, отгрузка идет железнодорожным, водным, автомобильным, а также трубопроводным транспортом.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе после пожара на Сызранском НПЗ в Самарской области не превышена, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.

"На функционирование предприятия данная ситуация не повлияла, превышения ПДК вредных веществ в воздухе не обнаружено", — говорится в сообщении.