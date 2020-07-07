МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Экспорт российской нефти Urals в дальнее зарубежье в июле может обновить исторический минимум с 2002 года из-за уменьшения добычи в рамках соглашения ОПЕК+, сообщает международное ценовое агентство Argus.

"По предварительным данным, отгрузки Юралс в текущем месяце снизятся на 25% относительно июня, до 1,67 миллиона баррелей в сутки (7,17 миллиона тонн), сообщили участники рынка. Это минимальный объем за историю мониторинга Argus c 2002 года", — сообщает агентство.

Морские отгрузки Urals в июле должны сократиться на 41% к уровню июня, до 770 тысяч баррелей в сутки (3,32 миллиона тонн). Основное снижение придется на балтийские порты — на 45%, до 580 тысяч баррелей в сутки (2,5 миллиона тонн).

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении с мая добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, 6 июня оно было продлено на июль. Далее снижение уменьшится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии — 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае-июне, обязались компенсировать это в июле-сентябре.