МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на 2020 год до 40,5 доллара за баррель с прежних 38,02 доллара за баррель, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.

На 2021 год прогноз по стоимости нефти марки Brent также повышен, до 49,7 доллара с 47,88 доллара за баррель.

Кроме того, прогноз EIA средней цены на нефть марки WTI на 2020 год увеличен до 37,55 доллара за баррель против июньской оценки в 35,14 доллара, а на 2021 год — до 45,7 доллара за баррель с 43,88 доллара.

ДОБЫЧА

Также Минэнерго США увеличило, по сравнению с оценкой июня, прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 70 тысяч баррелей в сутки, до 11,63 миллиона, и на 2021 год — на 170 тысяч баррелей, до 11,01 миллиона баррелей в день.

В июне минэнерго, напротив, понижало прогнозы добычи на эти годы.

Добыча нефти в стране в прошлом году составила в среднем 12,23 миллиона баррелей в сутки. При этом Минэнерго прогнозирует, что добыча нефти в США продолжит снижаться.

В июле Минэнерго США ожидает падения добычи нефти в ОПЕК до минимума с ноября 1991 года, ниже 22,5 миллиона баррелей в сутки.

"EIA прогнозирует падение добычи нефти в ОПЕК ниже 22,5 миллиона баррелей в день в июле, сокращение на 7,9 миллиона баррелей в день от уровня апреля. Если добыча в ОПЕК снизится до прогнозируемых уровней в июле, это станет самым низким показателем организации с ноября 1991 года", — говорится в прогнозе.

Министерство ожидает, что после июля страны ОПЕК продолжат сокращать добычу, но в меньших объемах в условиях растущего спроса на нефть в мире и ослабления обязательств.

По его оценке, добыча нефти стран вне ОПЕК в 2020 году упадет на 2,2 миллиона баррелей в сутки и роста на 1,1 миллиона баррелей в 2021 году.

"EIA прогнозирует, что в целом в 2020 году добыча стран, не входящих в ОПЕК, сократится на 2,2 миллиона баррелей в сутки по сравнению с уровнем 2019 года. EIA считает, что второй квартал зафиксировал низкую точку по добыче вне ОПЕК, и она начнет расти в третьем квартале по мере увеличения спроса на нефть. EIA ожидает, что добыча нефти стран, не входящих в ОПЕК, увеличится на 1,1 миллиона баррелей в сутки в 2021 году", — говорится в докладе.

Отмечается, что производство стран, которые внесли добровольный вклад в сокращение добычи нефти, будет расти в 2021 году по мере восстановления мирового спроса на нефть.

Минэнерго США ожидает снижения добычи газа в стране на 3% в 2020 году и еще на 6% в 2021 году.

"EIA ожидает, что производство сухого природного газа в США в 2020 году составит в среднем 89,2 миллиарда кубических футов в день (2,5 миллиарда кубов в сутки — ред.) по сравнению с 92,2 миллиарда в 2019 году. Это снижение на 3% является результатом падения цены на природный газ, вызвавшего снижение буровой активности и сокращение добычи", — пишет ведомство.

Среднегодовая добыча газа в США в 2021 году снизится еще на 6% в 2021 году — до 84,2 миллиарда кубических футов в сутки, полагает EIA. Тем не менее, во второй половине 2021 года ожидается рост добычи благодаря восстановлению цен на газ.

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Помимо этого, министерство улучшило прогноз по спросу на нефть в мире в 2020 году, ожидает меньшего падения показателя — на 8,1 миллиона баррелей в сутки.

"По прогнозам EIA, в течение всего 2020 года потребление нефти в мире составит в среднем 92,9 миллиона баррелей в сутки, что на 8,1 миллиона баррелей меньше, чем в 2019 году", — говорится в докладе. При этом в 2021 году мировой спрос на нефть в мире, по ожиданиям Минэнерго США, вырастет на 7 миллионов баррелей в сутки по сравнению с 2020 годом на фоне нормализации экономической активности после снятия ограничений из-за COVID-19.

В своем предыдущем прогнозе Минэнерго оценивало падение спроса на нефть в мире в 2020 году в объеме 8,3 миллиона баррелей в сутки.

Потребление нефти в мире в июне было на 10 миллионов баррелей в день выше апрельского уровня, говорится в прогнозе EIA.

"По оценкам EIA, в июне мировое потребление нефти и других видов жидкого топлива выросло на 10 миллионов баррелей в день по сравнению с апрельским уровнем, так как мировые экономики начали выходить из ситуации локдауна", — сообщается в докладе.

Предложение на глобальном рынке за тот же период снизилось на 12 миллионов баррелей в сутки в результате действия сделки ОПЕК+, а также падения добычи в США и Канаде, отмечает EIA.

Мировые запасы нефти в хранилищах начали сокращаться в июне, в странах ОЭСР они снизятся до 3 миллиардов баррелей к концу 2020 года с майского пика в 3,3 миллиарда, говорится в прогнозе.

"EIA считает, что мировые запасы нефти в июне начали сокращаться. По прогнозу, они будут снижаться на 3,3 миллиона баррелей в сутки во втором полугодии 2020 года и на 1,1 миллиона баррелей в сутки в 2021 году", — сообщается в докладе. Отмечается, что запасы нефти в мировых хранилищах росли на 6,7 миллиона баррелей в сутки в первой половине 2020 года.

"В результате EIA ожидает, что коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОСЭР, которые достигли пика в мае на уровне 3,3 миллиарда баррелей, снизятся до 3 миллиардов баррелей к концу 2020 года. К концу 2021 года объем запасов, на который произошел рост в 2020 году, будет полностью сокращен, и коммерческие запасы в ОЭСР упадут до уровня в 2,9 миллиарда баррелей, который последний раз был зафиксирован в феврале 2020 года", — также сообщает управление.