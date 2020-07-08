МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Канадские нефтяные компании начинают возобновлять добычу нефти по крайней мере на 20% закрытых месторождений нефтеносных песков, сообщило агентство Блумберг.

"По крайней мере, 20% остановленного производства в Канаде восстанавливается, всего через несколько месяцев после того, как ценовой кризис заставил компании сократить добычу на месторождениях нефтеносных песков Альберты на 1 миллион баррелей в день", — говорится в сообщении.

По данным агентства, компании Cenovus Energy, Husky Energy, Baytex Energy и ARC Resources уже возобновили добычу на своих месторождениях нефтеносных песков, когда цены поднялись выше 40 долларов за баррель. Еще одна компания, Imperial Oil, оператор месторождений Kearl и скважин Cold Lake, также в скором времени рассчитывает вернуться к полному объему добычи.

"Мы видим сильный ценовой сигнал, чтобы восстановить производство… Никого не должно удивлять, что наше производство возвращается к полной мощности", — цитирует агентство генерального директора Cenovus Алекса Пурбэ (Alex Pourbaix).

В начале июня мировые цены на нефть восстановились до максимальных отметок с 6 марта, когда начался обвал на рынке нефти. Оптимизм инвесторов был связан с ожиданиями и результатами заседания ОПЕК+ 6 июня.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с двухмесячного сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, а 6 июня оно было продлено на июль. Далее снижение уменьшится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона — до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии — 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае-июне, обязались компенсировать это в июле-сентябре.