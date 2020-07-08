МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) подняла отпускные цены на все четыре сорта своей нефти с поставкой в августе вслед за аналогичной мерой саудовской нефтяной госкомпанией Saudi Aramco, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на прайс-лист ADNOC.

В частности, ADNOC установила отпускную цену на август на свою нефть Murban с премией в 1,75 доллара за баррель по отношению бенчмарку (эталонному сорту — ред.) Dubai. Цена нефти Umm Lulu установлена на уровне цены Murban четвертый месяц подряд. Нефть марки Das четвертый месяц подряд будет продаваться с дисконтом в 0,35 доллара за баррель по отношению к нефти Murban. Отпускная цена на нефть марки Upper Zakum установлена с премией в 0,2 доллара за баррель к Murban, хотя в июле она была на уровне цены данной марки.

Агентство отмечает, что это очередной признак улучшения спроса на фоне восстановления экономики после пандемии коронавируса.

Ранее на текущей неделе Saudi Aramco повысила цены на все сорта своей нефти с поставкой в августе для Азии. В частности, Саудовская Аравия повысила отпускную стоимость марки Arab Light, на основе которой устанавливаются цены на другие марки, на 1 доллар за баррель для азиатских покупателей, сократив дисконт на нее до 1,2 доллара за баррель к корзине сортов Oman/Dubai.