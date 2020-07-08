МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ выдвинуло кандидатов в новый состав совета директоров "Зарубежнефти", в том числе троих новичков — помощника вице-премьера Юрия Борисова Алексея Козлова, заместителя министра экономического развития РФ Оксану Тарасенко и директора департамента Минэнерго РФ Владимира Фургальского, следует из опубликованного на сайте кабинета министров приложения к распоряжению.

Среди кандидатов в списке значатся и действующие члены совета директоров компании: бывший премьер-министр Армении (в 2016-2018 годах) Карен Карапетян, председатель Евгений Муров, генеральный директор "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов, заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин и заместитель министра финансов РФ Павел Кадочников.

Вместе с тем в список не попали входящие в нынешний совет экс-глава Минтранса и вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов и заместитель министра энергетики РФ Анатолий Тихонов.

"Зарубежнефть" — холдинг, объединяющий более 20 совместных и дочерних предприятий в различных сегментах нефтегазового бизнеса, единственным акционером компании является государство в лице Росимущества.