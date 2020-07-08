ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 июл — ПРАЙМ. Дочернее предприятие "Газпромнефти" в Ямало-Ненецком автономном округе лишь спустя три дня проинформировало о разливе нефтепродуктов из трубопровода, часть которых попала в акватории двух рек, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Прокуратура автономного округа в конце июня сообщала о начале проверки сведений о загрязнении нефтесодержащей жидкостью реки Пякупур в Пуровском районе. Эта информация, уточняли в ведомстве, была опубликована в соцсетях.

"Пуровским межрайонным следственным отделом… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 237 УК РФ "Сокрытие информации о событиях, фактах и явлениях, создающих опасность для окружающей среды", — говорится в сообщении СУСК.

Следствие полагает, что 27 июня на Восточно-Пякутинском месторождении, которое эксплуатирует компания "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз", произошел прорыв трубопровода, из-за чего часть нефтепродуктов попала в акваторию рек Пякупур и Котутаяха.

"Сообщение об аварии из АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" в Северо-Уральское управление Ростехнадзора поступило только 30 июня 2020 года", — подчеркнули в ведомстве.

Следователи устанавливают сотрудников организации, ответственных за принятие мер по ликвидации последствий происшествия и информирование уполномоченных органов о произошедшем, добавили в СУСК.