МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 3 июля, поднялись на 5,7 миллиона баррелей, или на 1,1%, и составили 539,2 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, напротив, снижения запасов на 3,1 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли за неделю на 2,2 миллиона баррелей, до 47,8 миллиона.

Кроме того, запасы бензина в США снизились на 4,8 миллиона баррелей, или на 1,9%, до 251,7 миллиона баррелей. Аналитики ожидали сохранения показателя. Запасы дистиллятов за ту же неделю поднялись на 3,1 миллиона баррелей, или на 1,8%, составив 177,3 миллиона баррелей. Прогнозировалось их уменьшение на 0,1 миллиона баррелей.

Наконец, стратегический резерв нефти в стране увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 0,6 миллиона баррелей, или на 0,1%, до 656 миллионов баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 3 июля, осталась на уровне в 11 миллионов баррелей в сутки, говорится в обзоре.

За неделю по 19 июня показатель добычи в стране вырос впервые за 11 недель, с 10,5 миллиона баррелей в день. С тех пор показатель не меняется, оставаясь на уровне в 11 миллионов баррелей в день.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 10,875 миллиона баррелей в сутки.

Более точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. Так, уточненный показатель за май станет известен в конце июля. В январе 2020 года добыча нефти в США составила в среднем 12,755 миллиона баррелей в сутки, в феврале — 12,748 миллиона, в марте — 12,73 миллиона баррелей, в апреле — 12,061 миллиона баррелей в сутки. В 2019 году добыча в среднем составляла 12,232 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 7 июля увеличило, по сравнению с оценкой июня, прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 70 тысяч баррелей в сутки, до 11,63 миллиона, и на 2021 год — на 170 тысяч баррелей, до 11,01 миллиона баррелей в день. Тогда же министерство сообщило предварительную оценку добычи в мае — 11,2 миллиона баррелей в день, а добыча в июне, как ожидалось, опустится до 10,98 миллиона баррелей в день.