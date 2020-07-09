БАКУ, 9 июл — ПРАЙМ. Азербайджан за первое полугодие снизил добычу нефти на миллион тонн, или порядка 5,3%, до 17,8 миллиона тонн, а добыча газа за шесть месяцев составила 19,3 миллиарда кубометров, на 2 миллиарда, или 11% больше, чем в прошлом году, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго страны.

"В январе-июне 2020 года, согласно оперативным данным, в Азербайджане было добыто 17,8 миллиона тонн нефти (включая конденсат). Добыча нефти (включая конденсат) была примерно миллион тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого года", — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что 12,2 миллиона тонн нефти, добытой в стране, пришлось на месторождение "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и 1,9 миллиона тонн (конденсат) на "Шах-Дениз". Добыча Госнефтекомпании (SOCAR) составила 3,7 миллиона тонн.

"За первые шесть месяцев 2020 года было добыто 19,3 миллиарда кубометров газа, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, или около 2 миллиардов кубометров. 6,3 миллиарда кубометров газа было добыто с АЧГ и 9,4 миллиарда кубометров с "Шах-Дениз". За этот период Госнефтекомпания Азербайджана добыла 3,6 миллиарда кубометров газа", — уточнили в пресс-службе.