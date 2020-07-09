МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Турецкое буровое судно Fatih готово начать бурение первой скважины в Чёрном море на следующей неделе, заявил замминистра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

"Мы продолжаем бурение как в Средиземном, так и в Чёрном море. Наше первое буровое судно Fatih будет готово начать бурение первой скважины в Чёрном море на следующей неделе", — сказал он в ходе онлайн-конференции.

При этом, по его словам текущая ситуация в отрасли влияет и на шельфовые программы Турции. "Текущие цены (на нефть — ред.) представляют сложности для новых инвестиций и новых программ по разведке", — отметил он.

"Я бы хотел подчеркнуть, что, как мы заявляли и ранее, шельфовая программа Турции направлена на сокращение нашей зависимости от импорта углеродного сырья", — сказал Байрактар. Он напомнил, что Турция ежегодно тратит в среднем более 40 миллиардов долларов на импорт энергоносителей.

Ранее судно Fatih выполняло работы по разведке и бурению на шельфе восточной части Средиземного моря, в том числе у берегов Кипра.

Правительство Республики Кипр заявляет о постоянном нарушении Турцией суверенных прав Кипра. В частности, Анкара проводит бурение в морской зоне Кипра и ведет сейсмическую разведку в исключительной экономической зоне и на шельфе Кипра в нарушение его суверенных прав. ЕС неоднократно выступал с осуждением этих действий. Турция заявляет, что не прекратит разведку и бурение на шельфе Кипра.