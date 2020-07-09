МОСКВА, 9 июл /ПРАЙМ/. ОПЕК+ не преследует цель избавиться от производителей сланцевой нефти США, они являются частью мировой промышленности и без них мог бы разыграться кризис большего масштаба, чем вызванный пандемией коронавирнуса, считает генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

"Со стороны нашей группы в целом или отдельно взятых стран нет никакой цели убрать американских производителей сланцевой нефти из бизнеса. Нет, это не в наших интересах и не в интересах всей мировой промышленности. Без американской сланцевой нефти, возможно, мы могли бы оказаться в еще более тяжелом кризисе, чем тот, который мы наблюдали из-за пандемии", — сказал Баркиндо в рамках серии онлайн-диалогов, организованных конференцией CERAWeek компании IHS Markit.

Генсек организации подчеркнул, что у всех есть своя роль и нужно стремиться к сохранению баланса между различными переменными. Кроме того, важно учитывать, что ситуация на рынке нефти остается сложной.

"И никто не может точно предсказать, что будет в краткосрочной, не говоря уже о среднесрочной перспективе. Но мы очень ценим ту поддержку и сотрудничество, которое наблюдается как со стороны представителей власти США, так и промышленности. Эта промышленность является частью мировой, и без лидерства США было бы невозможно какой-либо группе стран поддерживать устойчивую стабильность", — заключил Баркиндо.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а в июне это условие было продлено на июль. Далее объем сокращений снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона — до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

Около 10 стран вне альянса также заявили о готовности оказать поддержку усилиям ОПЕК+ по балансировке рынка. К их числу относятся США, Канада, Норвегия, Бразилия и ряд других. По оценке Минэнерго РФ, их добыча нефти уже сократилась на 3,5 миллиона баррелей в сутки как по экономическим причинам, так и в результате добровольных мер по ограничению производства. В частности, в США добыча нефти рухнула с начала года на 1,8 миллиона баррелей в сутки, до 11 миллионов в июне.