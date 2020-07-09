МОСКВА, 9 июл /ПРАЙМ/. После волатильного начала текущего года для нефти котировки могут в перспективе подняться выше 100 долларов за баррель и достичь 150 долларов к 2025 году, допускают аналитики, которых цитирует газета Wall Street Journal.

Как пишет издание, некоторые эксперты прогнозируют падение инвестиций в добычу газа и нефти, что может привести к скачку цен выше 100 долларов за баррель. "Такое финансовое давление будет значительным. Некоторым производителям будет действительно трудно реализовывать добычу… Цены могут довольно легко достичь 150 долларов к 2025 году", — приводит газета слова инвестиционного директора Northern Trace Capital Тревора Вудса (Trevor Woods).

В апреле американская нефтяная компания ExxonMobil заявила, что в текущем году сократит капитальные расходы на 30% и денежные эксплуатационные затраты — на 15% "в ответ на низкие цены на сырьевые товары в результате избыточного предложения и ослабления спроса на фоне пандемии COVID-19". Британская BP 1 апреля на четверть понизила прогноз по капитальным расходам на текущий год.

Снижение вложений со стороны компаний окажет продолжительное влияние на возможности нефтедобычи, считает аналитик JPMorgan Кристиан Малек (Christyan Malek). Согласно его оценке, добыча нефти снизится на 5 миллионов баррелей в день, или на 5% к докризисному уровню, и потребуются инвестиции в 625 миллиардов долларов к 2030 году, чтобы предложение и спрос достигли баланса. В результате цены на нефть будут расти, и в ближайшие два года стоимость нефти может подняться до 100 долларов, считает эксперт.

Другие аналитики считают, что спрос на сырье может и не восстановиться до прежнего уровня еще какое-то время, и цена нефти будет оставаться низкой, пишет газета. Большинство экспертов склоняются к тому, что в долгосрочной перспективе котировки будут оставаться на том уровне, который позволит производителям получать прибыль, добывая необходимый для удовлетворения спроса объем нефти. При этом пандемия усложняет прогнозы: инвесторы не уверены на счет будущих предпочтений потребителей и перехода к более "чистым" источникам энергии.