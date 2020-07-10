МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в мае выросли на 81,7 миллиона баррелей к уровню апреля, превысив свой средний пятилетний уровень на 258,5 миллиона баррелей, говорится в июльском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

"В странах ОЭСР общие коммерческие запасы нефти вновь резко выросли в мае. По сравнению с апрелем они выросли на 81,7 миллиона баррелей (2,64 миллиона баррелей в сутки) и достигли 3,216 миллиарда баррелей. Это на 258,5 миллиона баррелей выше среднего показателя за пять лет", — говорится в докладе.