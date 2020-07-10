МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Предложение нефти в мире в июне упало до девятилетнего минимума в 86,9 миллиона баррелей в сутки, говорится в июльском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

По сравнению с маем показатель сократился на 2,4 миллиона баррелей в сутки, а по сравнению с "черным" апрелем, ставшим самым сложным в истории рынка нефти, — на 13,7 миллиона баррелей.

"В июне мировая добыча нефти упала до девятилетнего минимума, после того как Саудовская Аравия сократила свое производство на дополнительные 1 миллион баррелей в сутки сверх обязательств по сделке ОПЕК+, и добыча как в Ираке, так и в США сократилась примерно на 0,5 миллиона баррелей в сутки", — говорится в докладе.

"Достигнув отметки 86,9 миллиона баррелей в сутки, добыча нефти в июне была на 2,4 миллиона баррелей в сутки меньше показателя предыдущего месяца и на 13,4 миллиона баррелей в сутки меньше аналогичного показателя прошлого года", — отмечает агентство.

По данным МЭА, к апрелю текущего года добыча нефти в мире упала на 13,7 миллиона баррелей в сутки.

МЭА понизило прогноз по падению предложения нефти странами вне ОПЕК в 2020 году до 3 миллионов с 3,1 миллиона баррелей в сутки, говорится в докладе.

"Предложение стран, не входящих в ОПЕК, сократится в среднем на 3 миллиона баррелей в сутки в 2020 году и на целых 5,4 миллиона баррелей в сутки в четвертом квартале, перед умеренным восстановлением в 2021 году примерно в объеме 0,7 миллиона баррелей в сутки", — прогнозирует МЭА.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с двухмесячного сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, 6 июня это условие было продлено на июль. Далее снижение уменьшается до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии отсечка — 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае-июне, обязались компенсировать это в третьем квартале. Помимо этого, около 10 стран вне альянса также заявили о готовности оказать поддержку ОПЕК+. В их числе — США, Канада, Норвегия, Бразилия и ряд других.

Предложение нефти в мире при полном выполнении сделки ОПЕК+ может сократиться на 7,1 миллиона баррелей в сутки в 2020 году и вырасти на 1,7 миллиона баррелей в 2021 году, также говорится в докладе.

"Если договоренности о сокращении добычи будут оставаться в силе и будут действовать до апреля 2022 года, а участники будут полностью их выполнять, глобальное предложение нефти может снизиться в среднем на 7,1 миллиона баррелей в сутки в 2020 году, а затем слабо вырасти на 1,7 миллиона баррелей в сутки в 2021 году", — пишет агентство.

МИРОВОЙ СПРОС НА НЕФТЬ

Падение спроса на нефть в мире во втором квартале было беспрецедентным из-за экономических ограничений, введенных в связи с коронавирусом: в среднем спрос упал на 16,4 миллиона баррелей в сутки, говорится в докладе.

"Поскольку данные по потреблению топлива во втором квартале 2020 года продолжают поступать, мы видим дальнейшее подтверждение того, что сокращение спроса на нефть, связанное с COVID-19, было беспрецедентным. Наши последние данные указывают на падение на 16,4 миллиона баррелей в сутки в среднем во втором квартале 2020 года в годовом выражении в связи с тем, что многие страны ввели частичные экономические ограничения", — говорится в отчете.

МЭА снизило оценку падения спроса на нефть в 2020 году до 7,9 миллиона баррелей в сутки с 8,1 миллиона, по итогам года спрос может составить 92,1 миллиона баррелей в сутки, что на 400 тысяч выше прошлого прогноза.

"В целом в 2020 году спрос составит 92,1 миллиона баррелей в сутки, что на 7,9 миллиона баррелей в сутки ниже, чем в 2019 году", — сообщает МЭА.