МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Ливия сняла режим "форс мажора" со всех портов для экспорта нефти, но добыча пока останется на низком уровне по техническим причинам, говорится в сообщении Национальной нефтяной компании Ливии (National Oil Corp., NOC).

"Увеличение добычи займет много времени из-за значительного ущерба, нанесенного резервуарам и инфраструктуре в результате незаконной блокады, введенной 17 января", — говорится в сообщении.

Первым судном, на которое будет загружена нефть, станет Kriti Bastion, которое отправится из нефтяного порта Es Sider.

При этом отмечается, что добыча нефти в стране будет ограничена техническими проблемами. "NOC сталкивается с огромными дополнительными затратами на ремонт инфраструктуры. Затраты на ремонт сети трубопроводов и наземного оборудования, а также на ремонт скважин составят миллиарды динаров", — добавляет NOC.

Ранее на текущей неделе NOC выпустила прогноз по добыче нефти в стране. Ожидается, что из-за нефтяной блокады показатель сократится в 2022 году до 650 тысяч баррелей в день с 1,22 миллиона баррелей в день в начале текущего года. При этом было отмечено, что потери от блокады уже составили 6,5 миллиарда долларов.

Большинство нефтяных месторождений и портов Ливии были закрыты с января из-за блокировки нефтяных объектов. В стране продолжается противостояние между правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет.