МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Новые вспышки коронавирусной инфекции в мире делают прогноз по рынку нефти менее определенным, создавая понижательный риск, но только время покажет точный эффект на мировую экономику, говорится в июльском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

"Сильный рост новых случаев COVID-19, из-за которых были возобновлены ограничительные меры в некоторых регионах, включая Северную и Латинскую Америку, омрачает дальнейшие перспективы. Только время сможет показать, будут ли последствия этого для мировой экономики значительными", — пишут эксперты в докладе.

"И хотя на рынке нефти без сомнения виден прогресс по сравнению с ситуацией в "черном" апреле, в целом и в некоторых странах в отдельности увеличение числа случаев заболевания COVID-19 является тревожным напоминаем о том, что пандемия вне контроля и практически точно создает понижательный риск для нашего прогноза по рынку нефти", — добавляют они.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.