МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Снижение добычи нефти "Татнефти" сейчас составляет 20%, в 2021 году ожидается уменьшение на 10%, сообщил глава компании Наиль Маганов в интервью телеканалу "Россия 24".

"Наша страна активно приняла участие, мы все выполняем свои обязательства (по сделке ОПЕК+ — ред.). Снижение добычи у нас по компании пока 20%, в 2021 году будет 10%. И так постепенно по мере возрастания спроса, по мере того, как будут ликвидироваться те запасы, которые сверх нормы были созданы в период вот этого глубокого падения (спроса — ред.), будем возобновлять наше производство", — сказал Маганов.

"Не скажу, что экономическая ситуация нас радует, но она позволяет нам работать, выплачивать зарплаты, поддерживать наши коллективы, ну и, естественно, инвестиции", — добавил он.

Маганов при этом отметил, что сделка ОПЕК+ была "абсолютно необходимой" в сложившихся на тот момент условиях. При этом компании удалось быстро остановить необходимый объем производства, а компетенция специалистов "Татнефти" позволяет ожидать минимальных технологических последствий от этого.

"Ну, экономические последствия, к сожалению, налицо. Да, цена восстанавливается, но 20%-е падение добычи, конечно, финансовые потоки компании ограничивает. Пройдет", — заключил он.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а в июне это условие было продлено на июль. Далее объем сокращений снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона — до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

"Татнефть" ожидает цену нефти на уровне 30-40 долларов за баррель на конец года, сообщил Маганов.

"10-15 долларов — такие стресс-сценарии мы для себя разрабатывали и видели, как в этих условиях мы будем поддерживать свою устойчивость, каким образом мы будем реализовывать наши инвестпроекты. А так, мы, также как и все компании, исходим из прогноза нашего Минэкономики в 30-40 долларов на конец года", — сказал Маганов.

В марте глава "Татнефти" заявлял, что для компании цена нефти даже в 8 долларов за баррель не является критичной.

"Татнефть" — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтяных компаний в России, ведет основную деятельность в Татарстане. Компания управляет одним из крупнейших в России комплексов нефтеперерабатывающих заводов — "Танеко".