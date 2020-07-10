МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Мексика выполнила свою часть сделки ОПЕК+ и собирается увеличить добычу нефти, заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

"Мы выполнили свои обязательства по сокращению добычи на 100 тысяч баррелей в день. Этот этап завершен, мы нарастим производство", — сообщил президент в ходе утренней пресс-конференции.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а в июне это условие было продлено на июль. Далее объем сокращений снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона — до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

В соглашении ОПЕК+ участвуют 23 страны, включая Мексику. Однако она изначально настояла на отдельных для себя обязательствах, согласившись снизить производство только в мае-июне на 100 тысяч баррелей в сутки вместо предлагаемых ей 400 тысяч.

При этом после июньского заседания ОПЕК+, на котором условие о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки (с учетом Мексики) было продлено на июль, официальных заявлений альянса о прекращении обязательств мексиканской стороны сделано не было. Но сама Мексика в лице министра энергетики Росио Нале практически сразу сообщила, что подтверждает соглашение ОПЕК+, подписанное в апреле, когда она настояла на снижении добычи лишь в мае-июне.

Примечательно, что в мае Мексика, по всей видимости, даже перевыполнила свои обязательства перед альянсом: как следует из данных мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex, приверженность сделке составила 120%. А по данным Международного энергетического агентства (МЭА), страна в мае перевыполнила свои обязательства даже на 65%. В июне, как считает МЭА, Мексика исполнила сделку ОПЕК+ на 100%.