МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Совет директоров "Славнефти" избрал своим председателем заместителя генерального директора по разведке и добыче "Газпром нефти" Вадима Яковлева, говорится в материалах "Славнефти".

"Об избрании председателя совета директоров ПАО "НГК "Славнефть", — решение принято… Избрать председателем совета директоров общества, члена совета директоров Яковлева Вадима Владиславовича", — отмечается в сообщении.

Акционеры "Славнефти" 3 июля избрали совет директоров в составе 10 человек, в который вошли: вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике "Роснефти" Дидье Касимиро, заместитель генерального директора "Газпром нефти" по организационным вопросам Кирилл Кравченко, вице-президент – руководитель службы безопасности "Роснефти" Урал Латыпов, директор департамента сводного планирования и отчетности "Роснефти" Ростислав Латыш, начальник департамента по организационному развитию и работе с совместными предприятиями "Газпром нефти" Сергей Папенко.

Также в совет директоров вошли советник по операционному планированию в ранге вице-президента "Роснефти" Артем Пригода, первый вице-президент по развитию нефтегазового и шельфового бизнеса "Роснефти" Зелько Рунье, заместитель генерального директора "Газпром нефти" по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер, заместитель генерального директора "Газпром нефти" по разведке и добыче Вадим Яковлев и заместитель генерального директора "Газпром нефти" по экономике и финансам Алексей Янкевич.

"Славнефть" — СП "Роснефти" и "Газпром нефти". Чистая прибыль компании по РСБУ в 2019 году выросла на 27%, до 4,722 миллиарда рублей.