КРАСНОЯРСК, 12 июл — ПРАЙМ. Из-за разгерметизации трубопровода при перекачке авиатоплива на севере Красноярского края разлилось свыше 44 тонн топлива, сообщается на сайте компании "Норильсктрансгаз".

Ранее краевой главк МЧС сообщил, что при перекачке авиационного топлива (керосин) из баржи на р. Большая Хета в н.п. Тухард (78 км от Дудинки) в результате разгерметизации трубы на нефтепереливной станции произошёл разлив топлива на грунт в объёме 10 кубометров.

"Около 11.15 при перекачке авиационного топлива в районе п. Тухард произошла разгерметизация трубопровода, принадлежащего "Норильсктрансгазу". По предварительным данным, в результате разгерметизации, продолжавшейся около 15 минут, произошел разлив около 44,5 тонны топлива", — говорится в сообщении.

В компании сообщили, что на место были своевременно направлены аварийные службы, угрозы жизни и здоровью людей на территории нет.

Компания проводит внутреннее расследование в связи с инцидентом, направила информацию в адрес МЧС. Работы по перекачке топлива приостановлены, предпринимаются все возможные меры для ускоренного сбора пролитого топлива.