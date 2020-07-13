МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Ливийская Национальная нефтяная компания (NOC) вновь объявляет форс-мажор по поставкам нефти из-за блокады экспорта, сообщается в релизе компании.

"Ливийская Национальная нефтяная компания (NOC)… осуждает возобновленную блокаду на экспорт ливийской нефти… NOC вынуждена объявить форс-мажор на весь нефтяной экспорт из Ливии", — говорится в релизе.

Компания 10 июля сняла режим форс-мажора со всех портов для экспорта нефти. Первым судном, на которое была загружена нефть, стал танкер Kriti Bastion в порту Es Sider. Однако уже 11 июля вооруженные силы Халифы Хафтара распорядились остановить дальнейший экспорт, сообщает компания.

Кроме того, была остановлена добыча на нефтяном месторождении Амаль компанией Harouge Oil Operations, сообщили источники агентству Блумберг.

Большинство нефтяных месторождений и портов Ливии были закрыты с января из-за блокировки нефтяных объектов. В стране продолжается противостояние между правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет.