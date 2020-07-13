МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Саудовская Аравия проводит переговоры внутри ОПЕК+ по смягчению сокращения добычи нефти альянсом в августе до 7,7 миллиона баррелей в сутки, что соответствует увеличению добычи на 2 миллиона баррелей в сутки от текущего уровня, общего консенсуса пока нет, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.

"Были контакты Саудовской Аравии с некоторыми членами ОПЕК+ по наращиванию добычи нефти в августе. Обсуждается, общего консенсуса пока нет. Но настрой таков, что вполне вероятно, что ОПЕК+ примет решение снизить сокращение суточной добычи на 2 миллиона баррелей в августе — до 7,7 миллиона", — сказал собеседник агентства.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а в июне это условие было продлено на июль. На фоне опасений по поводу пандемии коронавируса и ее влияния на спрос не исключался вариант продления и на август. В противном случае, согласно изначальному плану, в этом месяце объем сокращений снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее до 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года.

Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

Как ожидается, вопрос о параметрах сделки на август решится на этой неделе. На 14 июля запланировано заседание технического комитета экспертов ОПЕК+ (JTC), а на 15 июля — министерского мониторингового комитета (JMMC).