МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Доходы стран ОПЕК от экспорта нефти и нефтепродуктов в 2019 году упали на 18,4% по сравнению с 2018 годом, до 564,889 миллиарда долларов, следует из ежегодного статистического бюллетеня организации.

При этом экспорт только нефти ОПЕК по итогам прошлого года упал на 7,4% в годовом выражении, до 22,48 миллиона баррелей в сутки.

"Как и в предыдущие годы, большая часть нефти ОПЕК — 15,73 миллиона баррелей в сутки, или 70% — было экспортировано в Азиатско-Тихоокеанский регион. Значительная часть объема нефти — около 4,01 миллиона баррелей в сутки — было также экспортировано в 2019 году в Европу, что говорит о снижении показателя с уровня в 4,57 миллиона баррелей в сутки 2018 года", — отмечается в бюллетене.

В материале также указывается, что примерно 1,22 миллиона баррелей в сутки нефти ОПЕК в прошлом году импортировалось в Северную Америку. Это на 53,6% меньше, чем аналогичный показатель 2018 года.

Экспорт нефтепродуктов из стран ОПЕК в прошлом году в среднем составлял 3,88 миллиона баррелей в сутки, что на 16,8% меньше показателя 2018 года. При этом импорт нефтепродуктов странами организации в прошлом году упал на 30,5%, составив 1,68 миллиона баррелей в сутки.

Объем доказанных запасов нефти в мире по итогам 2019 года вырос на 3,6% по сравнению с уровнем конца 2018 года — до 1,551 триллиона баррелей. При этом доказанные запасы нефти стран ОПЕК, после снижения в 2018 году, за прошедший год, напротив, увеличились на 3,7% — до 1,227 триллиона баррелей.

Первенство по объему доказанных запасов нефти по итогам 2019 года сохранила за собой Венесуэла, где этот показатель остался на уровне 303,806 миллиарда баррелей. На втором месте осталась Саудовская Аравия, доказанные запасы нефти которой, однако, сократились на 3,2%, до 258,6 миллиарда баррелей. Замыкает тройку лидеров по данному показателю Иран, где за год объем доказанных запасов "черного золота" вырос на 34,1% — до 208,6 миллиарда баррелей.

Россия же оказалась на седьмом месте, сохранив объем доказанных запасов нефти на отметке в 80 миллиардов баррелей. За ней следуют США, где показатель за год подскочил на 20,1%, до 52,637 миллиарда баррелей.

В то же время мировая добыча нефти, достигшая в 2018 году рекордно высокой отметки, в 2019 году продемонстрировала небольшое снижение — на 0,7%, до 75,26 миллиона баррелей в сутки. "Добыча нефти в ОПЕК резко сократилась год к году — на 1,86 миллиона баррелей в сутки или 6%, тогда как добыча нефти в странах, не входящих в эту организацию, снизилась на 1,3 миллиона баррелей в сутки или на 2,9%", — отмечается в бюллетене.

В тройке лидеров остались крупнейшие нефтедобытчики мира — США (12,23 миллиона баррелей в сутки, рост на 11,3%), Россия (10,63 миллиона баррелей в сутки, рост на 0,9%) и Саудовская Аравия (9,81 миллиона баррелей в сутки, сокращение на 4,9%).