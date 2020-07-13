МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал правительственную поправку к законопроекту, вносящему различные изменения в Бюджетный кодекс, которая позволит зачислять в федеральный бюджет полученное от "Норильского никеля" возмещение за разлив топлива в Норильске. Во втором и третьем чтении документ планируется рассмотреть в ГД на этой неделе.

Поправка касается нормативов распределения платежей за возмещение вреда, причиненного водным объектам, сообщил на заседании комитета ГД замглавы Минфина Алексей Лавров.

"По сути, она носит уточняющий характер, поскольку реализует общий принцип: чей собственности нанесен ущерб, в тот бюджет эти поступления и должны поступать. В настоящее время у нас установлено такое общее правило, что все это зачисляется в местные бюджеты, что порождает целый ряд содержательных проблем", — добавил он.

По действующему законодательству возмещение за вред от разлива топлива в Норильске должно направляться в его городской бюджет. Но поскольку при разливе топлива пострадала река, которая относится к федеральной собственности, то поправка позволит направить возмещение в бюджет РФ.

Росприроднадзор в начале июля оценил ущерб окружающей среде в результате ЧП почти в 148 миллиардов рублей (примерно 2,1 миллиарда долларов), из которых около 147 миллиардов — ущерб для водных ресурсов, 0,7 миллиарда — вред почвам. "Норникель" не согласился с методикой расчета и предложил провести совместные консультации по этому вопросу.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (НТЭК, входит в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи тонн нефтепродуктов. ГМК считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.