МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ, Наталья Карнова. ОПЕК+ обсуждает смягчение сокращения добычи в августе. Решение должно быть принято в ходе заседания министерского мониторингового комитета запланированного на среду, но консенсуса пока нет. Сообщается, что Саудовская Аравия проводит переговоры внутри ОПЕК+ по смягчению сокращения добычи нефти альянсом в августе до 7,7 миллиона баррелей в сутки, что соответствует увеличению добычи на 2 миллиона баррелей в сутки от текущего уровня.

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, это наиболее вероятный сценарий. "Смягчить квоты на 7,7 млн баррелей в сутки страны ОПЕК+ планировали еще в июле, но это решение было отложено. На этот раз, судя по всему, договоренность будет исполнена", — считает управляющий партнер инвесткомпании Raison Asset Management Андрей Березин.

Он объясняет это тем, что большинство стран постепенно снимают карантинные ограничения, а спрос на бензин, в частности, в России, растет.

"Впрочем, авиакеросин по-прежнему востребован мало из-за закрытых границ. К тому же пассажиры сами не горят желанием путешествовать: по данным опроса IATA, 66% из них намерены меньше летать до окончания пандемии", — добавил он.

Судя по последним новостям, внутри ОПЕК+, нет сильных разночтений по поводу размера снижаемой квоты, согласен председатель правления банка "Фридом финанс" Геннадий Салыч.

"Со стороны России, которая обычно является главным оппонентом в картеле по отношению к Саудовской Аравии, сейчас вряд ли прозвучат какие-то нотки несогласия. Дело в том, что традиционная позиция Москвы: рыночные цены малопредсказуемы, а вот объемы добычи при прочих равных лучше держать повыше", — пояснил он.

Соответственно, Россия охотно идет на смягчение квот и противится их ужесточению. С 99-процентной вероятностью на август и следующие месяцы объем добычи будет увеличен на те самые 2 млн баррелей в сутки, которые обсуждаются сейчас, добавил эксперт. Страны ОПЕК+ в июне улучшили соблюдение сделки, выполнив ее на 107%

ЦЕНЫ ЗАМЕРЛИ В НЕРЕШИТЕЛЬНОСТИ

Аналитики также указывают на то, что рынок считает данный сценарий смягчения ограничений наиболее вероятным и уже отреагировал на него некоторым снижением стоимости нефти. Впрочем, равновесие тут же внесли данные от Международного энергетического агентства (МЭА), которое повысило оценку глобального спроса на нефть на 2020 год на 400 тысяч баррелей — до 92 тысяч баррелей в сутки. Эти два фактора уравновесили друг друга, говорит Салыч.

В любом случае, после объявления о решении ОПЕК+ падение вряд ли будет значительным, а при хороших новостях о пандемии цена вскоре откорректируется, уверен Березин.

В свою очередь, директор по развитию бизнеса TradingView Виталий Кирпичев высказал мнение, что в случае достижения договоренности об увеличении добычи нельзя исключать тот факт, что цены на "черное золото" вновь упадут. Вторая волна пандемии также может подставить под угрозу весь достигнутый по сравнению с мартовскими уровнями прогресс.

Из-за неуверенности в будущем аналитики весьма осторожно оценивают дальнейшие тенденции на нефтяном рынке. На данный момент Brent формирует новый восходящий тренд к 43,5 доллара за баррель, а в случае пробития мы можем увидеть 45 долларов и выше.

"Для роста необходим полноценный восходящий импульс и коррекция, но мировая обстановка слишком нестабильна, чтобы давать какие-либо прогнозы в долгосрочной перспективе", — рассуждает Кирпичев.

ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА

В более отдаленной перспективе рынок будет внимательно следить за тем, на какой срок ОПЕК+ смягчает квоты и какой план действий у картеля на второе полугодие. При этом рынок будет оглядываться на то, как пандемия влияет на глобальный спрос. По большому счету, нельзя точно сказать, какой тренд по нефти возобладает – это держит игроков в напряжении. Большинство прогнозов сходятся на "вилке" от 40 до 50 долларов за баррель до конца года.

"Мы полагаем, что страны-экспортеры будут стараться наращивать свою долю на глобальном рынке, удерживая цену нефти не ниже 40 долларов. То есть, при серьезном развороте котировок квоты быстро вернутся обратно", — считает Салыч. При этом высока вероятность того, что глобальный спрос будет восстанавливаться быстрее консенсус-прогнозов, тогда ОПЕК+ подтянет квоты под рынок. До конца года размер сокращения добычи может составить не более 5 млн баррелей в сутки. Нефть к тому времени может достичь 55 долларов за баррель.

В свою очередь, Березин считает, что с учетом значительных накопленных запасов нефти ждать возвращения цен к докризисным уровням до конца года, да и дальше, не стоит. По прогнозу МЭА, в 2021 году спрос на нефть будет на 2,6 млн баррелей в сутки ниже, чем в 2019 году (в этом году падение составит 7,9 млн баррелей в сутки). Страны ОПЕК+ хорошо понимают это, поэтому соглашение включает ограничение на добычу нефти вплоть до 2022 года.

Если не произойдёт глобальной второй волны пандемии и повторных карантинов, страны ОПЕК+, вероятно, продолжат сокращать добычу на 7,7 млн баррелей в сутки. Однако многое зависит от того, насколько добросовестно участники будут выполнять соглашение и как поведут себя другие страны-экспортеры, в частности США и Мексика. Надо помнить, что соглашение может быть разорвано в любой момент. Таким образом, ценовую конъюнктуру, и, как следствие, действия ОПЕК+ могут определять сразу несколько факторов.​