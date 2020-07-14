МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. ОПЕК понизила на 0,1 миллиона баррелей в сутки прогноз по падению мирового спроса на нефть в 2020 году, до 8,9 миллиона баррелей в сутки, при этом в 2021 году ожидается рекордно высокий рост спроса в 7 миллионов баррелей в сутки, говорится в июльском докладе организации. ОПЕК+ даст нефтяному рынку глоток свежего воздуха

"Рост мирового спроса на нефть в 2020 году пересмотрен на 0,1 миллиона баррелей в сутки по сравнению с оценкой предыдущего месяца, покажет снижение примерно на 8,9 миллиона баррелей в сутки", — говорится в докладе.

Теперь, по прогнозу ОПЕК, спрос на нефть в 2020 году составит 90,72 миллиона баррелей в сутки.

Как поясняется, данные по региону ОЭСР во втором квартале оказались лучше, чем ожидалось изначально, что позволило немного смягчить резкое падение спроса.

"В 2021 году спрос на нефть, по прогнозам, частично восстановится по сравнению с текущим годом и покажет рекордно высокий рост — 7 миллионов баррелей в сутки", — пишет организация.

ОПЕК слегка повысила прогноз по добыче жидких углеводородов (нефти и конденсата) в РФ в 2020 году — на 10 тысяч баррелей в сутки, до 10,31 миллиона баррелей в сутки, и ожидает роста до 10,36 миллиона в 2021 году. "Добыча жидких углеводородов в 2020 году, как ожидается, снизится на 1,13 миллиона баррелей в сутки год к году, до 10,31 миллиона баррелей в сутки", — пишет ОПЕК в докладе, отмечая участие России в соглашении о сокращении добычи нефти ОПЕК+.

Ранее организация ожидала, что добыча жидких углеводородов в России снизится в 2020 году на 1,14 миллиона баррелей в сутки, до 10,3 миллиона.

"В 2021 году прогнозируется, что добыча жидких углеводородов России вырастет на 0,04 миллиона баррелей в сутки год к году, до 10,36 миллиона, основываясь на условиях соглашения о сокращении добычи нефти", — также пишет ОПЕК.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а в июне это условие было продлено на июль. Далее объем сокращений снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона — до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.