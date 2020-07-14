МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Россия в июне выполнила сделку ОПЕК+ на 93% после майских 91%, сократив добычу только нефти в рамках соглашения на 2,34 миллиона баррелей в сутки — до 8,66 миллиона, следует из данных ежемесячного доклада ОПЕК.

Отмечается, что, по предварительным данным, добыча жидких углеводородов в России (нефти и конденсата) в июне снизилась на 0,07 миллиона баррелей в сутки в месячном выражении, до 9,51 миллиона баррелей в сутки. Это на 1,84 миллиона баррелей в сутки меньше уровня прошлого года.

"Добыча только нефти в мае в среднем составила 8,73 миллиона баррелей в сутки, а в июне — 8,66 миллиона (предварительно), что говорит о сокращении согласно декларации о сотрудничестве (сделке ОПЕК+ — ред.) на 1,95 миллиона и 2,02 миллиона баррелей в сутки соответственно по сравнению с апрелем", — пишет ОПЕК. Организация при этом указывает, что общая добыча конденсата в РФ в мае и июне осталась на уровне апреля — 0,85 миллиона баррелей в сутки.

Официальных данных от Минэнерго РФ за июнь пока не было, однако ведомство ранее говорило о соблюдении Россией условий сделки в мае на 96%. И, как сообщил во вторник источник РИА Новости, знакомый с докладом, подготовленным для заседания технического мониторингового комитета ОПЕК+, данные вторичных (независимых) источников указывают на выполнение РФ соглашения в июне на 99%.

В свою очередь Минэнерго ранее неоднократно подчеркивало, что методика подсчета показателей в рамках ОПЕК+ у стран соглашения, секретариата ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) зачастую расходится.

В июльском докладе ОПЕК также говорится о том, что страны вне ОПЕК+ из-за закрытия производств в связи с пандемией коронавируса, низких цен на нефть и проблем с ее хранением и реализацией сократили добычу нефти во втором квартале на 3,55 миллиона баррелей в сутки.

"Помимо сокращений десяти стран вне ОПЕК, участвующих в декларации о сотрудничестве (сделка ОПЕК+ — ред.) на 1,89 миллиона баррелей в сутки во втором квартале 2020 года, закрытие производств в связи с пандемией COVID-19, низкие цены на нефть, а также проблемы с ее хранением и реализацией в странах, не участвующих в декларации, привели к сокращению в среднем в 3,55 миллиона баррелей в сутки в том же квартале", — говорится в докладе.

Кроме того, стало известно, что мировая добыча нефти в июне упала на 12,76 миллиона баррелей в сутки в годовом выражении — до 86,29 миллиона баррелей в сутки.

"Предварительные данные показывают, что мировая добыча нефти (в июне — ред.) сократилась на 2,95 миллиона баррелей в сутки в месячном выражении, в среднем до 86,29 миллиона баррелей в сутки. Снижение в годовом выражении составило 12,76 миллиона баррелей в сутки", — сообщает организация.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а в июне это условие было продлено на июль. На фоне опасений по поводу пандемии коронавируса и ее влияния на спрос не исключался вариант продления и на август. В противном случае, согласно изначальному плану, в августе объем сокращений снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее — до 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае-июне, обязались компенсировать это в третьем квартале. Также около 10 стран вне альянса заявили о готовности оказать поддержку ОПЕК+. В их числе — США, Канада, Норвегия, Бразилия и ряд других.