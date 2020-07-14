МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Рынок нефти все еще находится в разгаре кризиса из-за пандемии коронавируса, постепенная стабилизация ситуации ожидается во втором полугодии, говорится в ежемесячном докладе ОПЕК.

"Вспышка пандемии COVID-19 оказала беспрецедентное и разрушительное влияние на мировую экономику и фундаментальные показатели рынка нефти в 2020 году. Пока рынок все еще находится в разгаре кризиса, начало постепенного восстановления ожидается во втором полугодии, что позволяет осторожно ожидать возобновление роста (спроса на нефть — ред.) в следующем году", — пишет ОПЕК в докладе.

По прогнозу организации, спрос на нефть в 2021 году может вырасти на рекордные 7 миллионов баррелей в сутки, хотя общий показатель спроса останется ниже докризисного уровня.

"В целом прогноз по 2021 году остается в большой зависимости от значительной неопределенности как со стороны позитивных, так и негативных факторов", — заключает ОПЕК.