МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Россия на сегодняшний день в полной мере выполняет взятые на себя обязательства по поставкам нефти и газа в Белоруссию, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, слова которого приводятся в сообщении Минэнерго.

"Нами в полном объеме и своевременно выполняются принятые на себя обязательства по межправительственным соглашениям. Мы рассчитываем на продолжение конструктивного диалога с белорусской стороной по всем вопросам энергетической сферы", — сказал он.

В сообщении отмечается, что Новак принял участие во встрече председателя правительства РФ Михаила Мишустина с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.

В ходе встречи обсуждались приоритетные задачи российско-белорусского сотрудничества, в том числе в энергетической сфере. Речь, в частности, шла о построении общих рынков ЕАЭС, а также стабильных поставках нефти и газа белорусским потребителям.

Мишустин отметил, что Россия и Белоруссия находятся в постоянном диалоге, а развитие торгово-экономического сотрудничества идет в успешном ключе.