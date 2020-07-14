МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Председатель совета директоров "Лукойла" Равиль Маганов вышел из состава правления компании, в него включен вице-президент по финансам Павел Жданов, говорится в пресс-релизе компании.

Во вторник состоялось заседание совета директоров "Лукойла", на котором был утвержден количественный и персональный состав правления.

В составе правления остались президент "Лукойла" Вагит Алекперов, главный бухгалтер Вячеслав Верхов, первый исполнительный вице-президент Вадим Воробьев, вице-президент по энергетике Денис Долгов, вице-президент по геологоразведке и разработке Илья Мандрик, вице-президент – главный юридический советник Иван Масляев, первый вице-президент Александр Матыцын, вице-президент по управлению персоналом и социальной политике Анатолий Москаленко.

Также в правлении остались старший вице-президент по поставкам и продажам Олег Пашаев, старший вице-президент по добыче нефти и газа за рубежом Денис Рогачев, вице-президент по экономике и планированию Геннадий Федотов, вице-президент – руководитель аппарата "Лукойла" Евгений Хавкин и первый вице-президент Азат Шамсуаров.

В конце июня сообщалось, что совет директоров "Лукойла" избрал своим председателем Равиля Маганова. На должность первого исполнительного вице-президента компании был назначен Вадим Воробьев.