БУЭНОС-АЙРЕС, 14 июл — ПРАЙМ. Добыча нефти в Венесуэле в июне упала на 180 тысяч баррелей в сутки и составила 393 тысячи баррелей в сутки против 573 тысячи баррелей в сутки в мае, сообщает ОПЕК со ссылкой на данные, полученные от страны.

Как отмечает агентство Рейтер, показатели июня являются самыми низкими с февраля 1943 года, когда нефтяная промышленность Венесуэлы обеспечивала добычу в 353 тысячи баррелей в день.

Причиной такого поЭ — из-за снижения внешних продаж емкости для хранения почти заполнены, что вынуждает государственную PDVSA сокращать добычу.

Согласно данным ОПЕК, полученных из вторичных источников, добыча в Венесуэле в июне опустилась еще ниже — на 199 тыс баррелей в сутки, до 356 тыс баррелей в сутки.