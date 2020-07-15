МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Американские нефтяные компании с апреля направили на хранение в Национальный стратегический нефтяной резерв (SPR) свыше 21 миллиона баррелей сырья, говорится в заявлении министра энергетики США Дэна Бруйетта.

"Следуя указанию президента США Дональда Трампа, мы открыли стратегический нефтяной резерв для хранения в нем излишков нефти американских нефтепроизводителей. Я рад сообщить, что поставки 21,3 миллиона баррелей нефти в SPR завершены, что является позитивным сигналом для рынков нефти", — говорится в заявлении министра к слушаниям в комитете по энергетике и торговле палаты представителей конгресса США.

В конце апреля агентство Блумберг сообщало, что американские нефтяные компании, которым не хватает места для хранения сырья в условиях падения спроса, начали складировать нефть в Национальном стратегическом нефтяном резерве. В апреле в резерв было поставлено 1,1 миллиона баррелей.

По словам источника агентства, в том же месяце минэнерго США на фоне резкого падения цен на нефть заключило с несколькими компаниями контракты на аренду пространства для хранения порядка 23 миллионов баррелей нефти. Само министерство 14 апреля сообщало о переговорах с девятью нефтяными компаниями.