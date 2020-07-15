АЛМА-АТА, 15 июл — ПРАЙМ. Казахстан запретил ввоз горюче-смазочных материалов до 1 сентября, сообщила пресс-служба министерства энергетики республики.

"Для обеспечения энергетической безопасности страны министерством энергетики вводится запрет на ввоз в Республику Казахстан железнодорожным, автомобильным и трубопроводным транспортом бензина, авиационного и дизельного топлива. Стоит отметить, что данная мера является временной и будет действовать до 1 сентября 2020 года", — говорится.

В пресс-релизе Минэнерго подчеркивается, что на сегодняшний день запасы нефтепродуктов на внутреннем рынке находятся на достаточно высоком уровне и при поступлении дополнительных объемов импортного топлива может негативно отразиться на отечественной нефтепереработке. В частности, это может привести к снижению объемов отгрузки нефтепродуктов с казахстанских НПЗ; к затовариванию заводских резервуарных парков, а также баз хранения всех нефтебаз страны.

Кроме того, поступление дополнительных объемов топлива может привести к вынужденному снижению переработки нефти, что приведет к снижению производства других ценных видов нефтепродуктов, таких как дизельное и авиационное топливо.