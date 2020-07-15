МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Саудовская Аравия не планирует менять объем экспорта нефти в августе с текущего уровня, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман.

"Несмотря на цель по добыче в августе, никаких изменений в нашем экспорте происходить не будет", — сказал он в ходе открытия заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Он отметил, что в королевстве наблюдается восстановление спроса на нефть, однако страна все же пока не будет менять свой запланированный объём экспорта, чего и ждёт от других стран по ОПЕК+.