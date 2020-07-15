МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Ослабление в августе сокращения добычи нефти ОПЕК+ до 7,7 миллиона баррелей в сутки оправдано, так как объем наращивания добычи в рамках второго этапа сделки будет фактически потреблен на внутреннем рынке стран альянса, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Незначительное ослабление действующих сокращений и запуск согласованного второго этапа корректировок в объеме 7,7 миллиона баррелей в сутки в полной мере соответствует актуальным рыночным тенденциям и позволит избежать волатильности во многом в связи с тем, что фактически весь объем наращивания добычи будет потреблен на внутреннем рынке стран-производителей по мере восстановления спроса", — сказал Новак в ходе открытия заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.