МОСКВА, 15 июл /ПРАЙМ/. Комитет ОПЕК+ рассмотрит в среду ослабление сокращений добычи нефти на фоне восстановления спроса на рынке, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман.

"Мы видим воодушевляющие признаки улучшения ситуации со спросом, экономики по всему миру начинают открываться. И хотя этот процесс осторожный и постепенный, и могут быть возобновления ограничений, совершенно точно видно восстановление ситуации как на физическом рынке, так и фьючерсном", — сказал министр.

"И поскольку мы приближаемся к следующей фазе соглашения, будет рассмотрено ослабление сокращений добычи нефти, и появление дополнительного предложения на рынке в результате этого, поскольку спрос продолжает идти по пути восстановления", — добавил он.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а в июне это условие было продлено на июль. Но на фоне опасений по поводу пандемии коронавируса и ее влияния на спрос не исключался вариант продления и на август. В противном случае, согласно изначальному плану, в этом месяце объем сокращений снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее до 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года.