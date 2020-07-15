МИНСК, 15 июл — ПРАЙМ. Азербайджанская компания SOCAR поставит Белоруссии очередную партию нефти объемом 85 тысяч тонн, прибытие танкера в порт Одессы ожидается в начале августа, сообщил РИА Новости в среду пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"В соответствии с планом августовских поставок… Погрузка и выход из Супсы танкера с Azeri Light ожидается 31 июля — 1 августа, прибытие в порт "Южный" (Одесская область – ред.) — 3 — 5 августа", — сказал агентству Тищенко, уточнив, что объем партии — 85 тысяч тонн.

Концерн сообщал, что 30 июня другой танкер с 85 тысячами тонн азербайджанской нефти для Белоруссии прибыл в украинский порт "Южный", поступление нефти на НПЗ в белорусском Мозыре было запланировано на середину июля. Ранее председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков сообщал, что SOCAR в 2020 году может поставить в Белоруссию до миллиона тонн нефти.

Белоруссия диверсифицирует поставки нефти на свои НПЗ на фоне периодических ценовых разногласий с основным и традиционным поставщиком — Россией. Продолжая закупать российскую нефть с поставками по магистральному нефтепроводу "Дружба" и по железной дороге, Белоруссия работает с альтернативными маршрутами транспортировки сырья на свои НПЗ. Нефть поставляется по морю через порты в Клайпеде и Одессе.