МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Следующие встречи техкомитета и министерского комитета ОПЕК+ назначены на 17 и 18 августа соответственно, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман.

"Следующие встречи технического комитета и министерского комитета назначены на 17 августа и 18 августа 2020 года соответственно", — заявил министр по итогам заседания ОПЕК+ в среду.

По его словам, реальное сокращение добычи нефти ОПЕК+ с августа с учетом обязательств по компенсации со стороны "двоечников" альянса по текущей оценке должно составить около 8,1-8,2 миллиона баррелей в сутки.

"Реальное сокращение будет около 8,1-8,2 миллиона баррелей в сутки", — сказал он.

При этом министр уточнил, что данные цифры соответствуют уже представленным графикам по компенсации не полностью сокращенной ранее добычи нефти некоторыми странами альянса. Однако он может быть еще уточнен.

В коммюнике по итогам заседания говорится, что "двоечники" сделки ОПЕК+ должны представить до конца июля графики компенсации недосокращенной в июне добычи нефти.

"Недовыполнившие условия сделки страны должны представить секретариату ОПЕК свой план по осуществлению требуемой компенсации за июнь 2020 года к концу июля 2020 года", — говорится в сообщении.

Министерский мониторинговый комитет стран сделки ОПЕК+ считает, что рост добычи нефти в рамках ослабления ограничений ОПЕК+ будет полностью поглощен рынком по мере восстановления спроса.

"Отмечаем, что при переходе к следующему этапу сделки дополнительное предложение, которое станет результатом запланированного ослабления мер по сокращению добычи, будет поглощено по мере восстановления спроса", — сообщается в релизе.