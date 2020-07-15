МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Компании РФ выстраивали работу в соответствии со сделкой ОПЕК+, проблем с наращиванием добычи после ее смягчения в августе быть не должно, заявил министр энергетики РФ Александр Новак по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

"Что касается августа месяца, наши компании изначально выстраивали свои графики работы из того соглашения, которое было подписано. Я не вижу проблем, чтобы в августе месяце также пропорционально произошло увеличение добычи по всем компаниям, которые работают в Российской Федерации и которые выполняют соглашение", — сказал он, отвечая на вопрос, как будет происходит рост добычи в России и может ли страна уже по итогам августа увеличить добычу на 500 тысяч баррелей в сутки.

Он высказал мнение, что компании РФ в августе после смягчения сделки ОПЕК+ очень быстро смогут увеличить добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки.

"Наши компании очень быстро смогут реализовать задачи, поставленные по увеличению объемов добычи, и это будет так же пропорционально, как те квоты, которые действовали в предыдущие месяцы. Наши компании готовы и учитывали в своих планах на среднесрочную перспективу", — сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"Общий объем, который приходится по увеличению для России, это примерно 400 тысяч баррелей в сутки, это довольно приличный показатель, это примерно плюс 20% от того уровня, который мы сократили", — добавил министр.

По его словам, Россия выполнила соглашение ОПЕК+ в июне на 99%, продолжит в полном объеме соблюдать условия сделки.

"В июне месяце уровень соответствия Россией составил 99%, мы и далее привержены к 100% выполнению соглашения", — сказал Новак в ходе пресс-конференции по итогам заседания.

Рынок нефти сбалансирован и достаточно стабилен, в июне снижение спроса из-за коронавируса составляло 10 миллионов баррелей в сутки против 25 миллионов баррелей в сутки в апреле, сообщил глава Минэнерго РФ.

"Мы видим то, что рынок и спрос восстанавливается. Если в апреле снижение спроса составляло примерно 25 миллионов баррелей в сутки в целом по миру, то сегодня это восстановление произошло в большей степени, и в июне месяце мы наблюдали снижение спроса примерно на 10 миллионов баррелей", — сказал он.

Министр отметил, что страны ОПЕК+ три месяца назад приняли правильное решение, которое сегодня подтверждается текущей ситуацией на рынке нефти.

"Рынок в настоящее время с учетом сокращения добычи как странами ОПЕК+, так и другими, не входящими в нашу координацию, сбалансирован и находится в достаточно стабильном состоянии", — добавил Новак.