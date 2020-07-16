МИНСК, 16 июл — ПРАЙМ. Белоруссия в августе получит второй танкер с американской нефтью объемом 80 тысяч тонн, сообщил в четверг пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"По плану августовских поставок сегодня в американском порту Beaumont стал под загрузку и готовится к отправке в Беларусь танкер с 80 тысячами тонн нефти сорта White Eagle Blend (WEB). Срок прибытия в Клайпеду – 6-8 августа", — говорится в комментарии Тищенко, поступившем в РИА Новости.

По его словам, из литовского порта в Клайпеде по железной дороге нефть будет транспортирована на НПЗ "Нафтан" (Новополоцк) на севере Белоруссии. "В августе нефть полностью будет на заводе", — уточнил пресс-секретарь.