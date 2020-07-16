МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Россия в мае 2020 года вернулась на второе место в мире по объему нефтедобычи с показателем в 8,928 миллиона баррелей в сутки, США сохранили мировое лидерство, а на третье место опустилась Саудовская Аравия, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI).

В апреле Россия впервые с ноября 2018 года покинула второе место, опустившись на третье. По данным JODI, добыча в РФ в мае опустилась к апрелю на 1,797 миллиона баррелей в день, или на 16,8%. США сократили добычу на 5,5% по сравнению с предыдущим месяцем, до 11,394 миллиона баррелей нефти в сутки, оставшись крупнейшим нефтедобытчиком. Третье место заняла Саудовская Аравия с объемом добычи в 8,486 миллиона баррелей в сутки, что на 29,3% меньше к апрелю.

Экспорт нефти из Саудовской Аравии в мае упал в месячном выражении на 41,2%, до 6,02 миллиона баррелей в сутки, из США — вырос на 1,1%, до 3,111 миллиона баррелей. Данные по России JODI не указывает. В апреле РФ экспортировала 5,345 миллиона баррелей нефти в сутки, а в марте — 5,197 миллиона, следует из данных организации.

Переработка на НПЗ США выросла в мае на 1,3% в сравнении с предыдущим месяцем, до 12,953 миллиона баррелей в сутки. В Саудовской Аравии нефтепереработка выросла на 4,8%, до 1,929 миллиона баррелей в день. Переработка на НПЗ РФ уменьшилась на 6,8% с уровня предыдущего месяца и составила 5,095 миллиона баррелей в сутки.